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Борисовчане порадовали новыми спортивными достижениями

31.05.2019 — Новости Спорта | Единство  
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Источник материала: Единство

В весовой категории до 67 кг среди мужчин «серебро» завоевал Кирилл Корнюшко. Такой же награды удостоена Виолетта Пашкевич, выступавшая среди юниорок 15-16 лет в весовой категории до 52 кг. Лучшим среди юниоров этой же возрастной группы стал Егор Катанович (в весовой категории 81+), завоевавший право участвовать в составе сборной страны на чемпионате Европы в Венгрии.
О пути в спорт, достижениях и планах с корреспондентом «А» поделился учащийся 9-го класса гимназии №3 Егор Катанович, многократный чемпион Беларуси по тайскому боксу, многократный обладатель Кубка нашей страны по кикбоксингу, чемпион первенства Беларуси по кикбоксингу.
– Ориентиром в спорте для меня стал мой отец и тренер Сергей Катанович – на него я равняюсь, к нему могу всегда обратиться за советом и помощью. С выбором вида спорта, которым бы хотел заниматься, я определился в детстве, поскольку перед глазами был пример папы, многие годы посвятившего себя занятиям боксом и кикбоксингом. Когда мне было семь лет, отец начал приводить меня на тренировки. Я видел, насколько тяжелы будни спортсменов, но трудностей, синяков и ссадин не испугался, – вспоминает Егор. – Со временем научился защищаться от ударов, благодаря занятиям кикбоксингом укрепил плечевой пояс, мышцы рук и пресса; улучшились реакция, координация, гибкость и ловкость. Кроме хорошего физического развития, появилась уверенность в себе: я научился стойко преодолевать трудности как в спорте, так и в жизни. На первые соревнования поехал, когда мне было девять лет. В моей весовой категории выступали три соперника. Я проиграл свой первый бой на ринге, но не опустил руки, а задался целью покорить пьедестал. Усердные тренировки под руководством отца и другого опытного тренера Николая Точилина, воспитавшего не один десяток чемпионов страны и международных соревнований, позволили мне спустя полгода стать лучшим на чемпионате Беларуси по тайскому боксу.
Как рассказал Егор, его будни насыщены тренировками по кикбоксингу. Трижды в неделю он оттачивает мастерство под руководством тренеров, дважды – тренируется самостоятельно. Субботу и воскре-
сенье спортсмен посвящает футболу. Среди школьных предметов Егору больше всего нравятся биология, русский язык, физика и информатика. Однако, кем станет в будущем, чемпион еще не определился. Парень говорит, что, какую бы стезю для себя ни избрал, не жалеет, что связал судьбу с поистине мужским видом спорта.

 
 
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