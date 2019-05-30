Появился проект реконструкции стадиона «Шахтер» в Солигорске

Источник материала: Tribuna.com

В Солигорске приступили к реконструкции стадиона «Шахтер», сообщает Soligorsk.city.

В настоящее время строители выполняют первый этап запланированных работ (демонтаж покрытия, строительство сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, кабельной канализации).

Главный архитектор Солигорского района Валентин Стасюкевич сообщил, что проект реконструкции стадиона уже отправлен на госстройэкспертизу.

«Реконструкция стадиона предусматривает размещение трибун на 2000 зрителей, – рассказал собеседник, – это максимум, который позволяют технические возможности территории стадиона», – сказал Стасюкевич.

Также проект включает размещение на стадионе теннисного манежа и двух малых тренировочных полей.

Ранее на стадионе «Шахтер» проводил домашние матчи, когда поле стадиона «Строитель» было не готово принимать игры.

Андрей Леончик: «Собираемся строить в Солигорске стадион не только для футболистов, а многофункциональный комплекс»













Фото: Soligorsk.city