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Появился проект реконструкции стадиона «Шахтер» в Солигорске
31.05.2019 17:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В Солигорске приступили к реконструкции стадиона «Шахтер», сообщает
В настоящее время строители выполняют первый этап запланированных работ (демонтаж покрытия, строительство сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, кабельной канализации).
Главный архитектор Солигорского района Валентин Стасюкевич сообщил, что проект реконструкции стадиона уже отправлен на госстройэкспертизу.
«Реконструкция стадиона предусматривает размещение трибун на 2000 зрителей, – рассказал собеседник, – это максимум, который позволяют технические возможности территории стадиона», – сказал Стасюкевич.
Также проект включает размещение на стадионе теннисного манежа и двух малых тренировочных полей.
Ранее на стадионе «Шахтер» проводил домашние матчи, когда поле стадиона «Строитель» было не готово принимать игры.
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В Солигорске приступили к реконструкции стадиона «Шахтер», сообщает Soligorsk.city.
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