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«Реал» не сможет представить Азара в понедельник, потому что пока не договорился с «Челси»
31.05.2019 18:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Азар и его представители отговорили «Реал» от ускорения в переговорах, поскольку знают о твердости намерений директора «Челси»
В ближайшее время Азар отправится в сборную Бельгии. Вероятно, он будет представлен после перерыва на матчи сборных.
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«Челси» не намерен смягчать свою позицию по полузащитнику Эдену Азару.
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