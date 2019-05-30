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«Реал» не сможет представить Азара в понедельник, потому что пока не договорился с «Челси»

31.05.2019 18:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Челси» не намерен смягчать свою позицию по полузащитнику Эдену Азару.

«Реал» по-прежнему не достиг с лондонским клубом договоренности по трансферу бельгийца, соответственно, откладывается его презентация, запланированная на этот понедельник.

Азар и его представители отговорили «Реал» от ускорения в переговорах, поскольку знают о твердости намерений директора «Челси» Марины Грановской.

В ближайшее время Азар отправится в сборную Бельгии. Вероятно, он будет представлен после перерыва на матчи сборных.

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«Реал» не сможет представить Азара в понедельник, потому что пока не договорился с «Челси»

 
 
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«Челси» не намерен смягчать свою позицию по полузащитнику Эдену Азару.
 
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