«Реал» не сможет представить Азара в понедельник, потому что пока не договорился с «Челси»

Источник материала: Tribuna.com

не намерен смягчать свою позицию по полузащитнику Эдену Азару.

по-прежнему не достиг с лондонским клубом договоренности по трансферу бельгийца, соответственно, откладывается его презентация, запланированная на этот понедельник.

Азар и его представители отговорили «Реал» от ускорения в переговорах, поскольку знают о твердости намерений директора «Челси» .

В ближайшее время Азар отправится в сборную Бельгии. Вероятно, он будет представлен после перерыва на матчи сборных.

«Реал» предложит «Челси» 120 млн евро за Азара