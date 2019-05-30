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Новым тренером минского «Динамо» станет Гуренко
31.05.2019 19:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как стало известно
Напомним, что специалист возглавил
Под руководством тренера «Динамо» в прошлом сезоне заняло третье место.
Гуренко посетил недавний матч минчан с «Ислочью» (1:0) в компании
Напомним, что клуб сегодня
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Как стало известно Tribuna.com, новым главным тренером минского «Динамо» станет Сергей Гуренко.
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