Новым тренером минского «Динамо» станет Гуренко

Источник материала: Tribuna.com

Как стало известно Tribuna.com , новым главным тренером минского «Динамо» станет Сергей Гуренко.

Напомним, что специалист возглавил в мае 2017 года. В январе 2019 Гуренко покинул команду.

Под руководством тренера «Динамо» в прошлом сезоне заняло третье место.

Гуренко посетил недавний матч минчан с «Ислочью» (1:0) в компании , который входил в штаб специалиста в «Динамо».

Напомним, что клуб сегодня покинул Роман Пилипчук.