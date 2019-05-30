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Новым тренером минского «Динамо» станет Гуренко

31.05.2019 19:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Как стало известно Tribuna.com, новым главным тренером минского «Динамо» станет Сергей Гуренко.

Напомним, что специалист возглавил «Динамо» в мае 2017 года. В январе 2019 Гуренко покинул команду.

Под руководством тренера «Динамо» в прошлом сезоне заняло третье место.

Гуренко посетил недавний матч минчан с «Ислочью» (1:0) в компании Сергея Омельянчука, который входил в штаб специалиста в «Динамо».

Напомним, что клуб сегодня покинул Роман Пилипчук.

 
 
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Как стало известно Tribuna.com, новым главным тренером минского «Динамо» станет Сергей Гуренко.
 
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