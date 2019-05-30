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Акция! Кэшбэк 40% на проигрышные ставки на финал Лиги чемпионов
31.05.2019 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Букмекерская компания Maxline запустила кэшбэк 40% на проигрышные ставки на финал Лиги чемпионов.
Для получения бонуса необходимо:
– сделать одну или несколько ставок на матч финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» до 01.06.2019 22:00 на сайте
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Букмекерская компания Maxline запустила кэшбэк 40% на проигрышные ставки на финал Лиги чемпионов.
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