Акция! Кэшбэк 40% на проигрышные ставки на финал Лиги чемпионов

Источник материала: Tribuna.com

Букмекерская компания Maxline запустила кэшбэк 40% на проигрышные ставки на финал Лиги чемпионов.

Для получения бонуса необходимо:

– сделать одну или несколько ставок на матч финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» до 01.06.2019 22:00 на сайте maxline.by , в мобильной версии сайта и приложении;

- отправить запрос на bonus@maxline.by с пометкой «Кэшбэк ЛЧ» с указанием номера игрового счета с 02.06.2019 до 03.06.2019 включительно.

Отметим, что фаворитом в финале Лиги чемпионов считается Ливерпуль. Ставки на его победу в основное, дополнительное время или в серии пенальти принимаются с коэффициентом 1,47. Вероятность победы «Тоттенхэма» букмекеры оценивают коэффициентом 2,57.

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