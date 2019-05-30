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Акция! Кэшбэк 40% на проигрышные ставки на финал Лиги чемпионов

31.05.2019 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Букмекерская компания Maxline запустила кэшбэк 40% на проигрышные ставки на финал Лиги чемпионов.

Для получения бонуса необходимо:

– сделать одну или несколько ставок на матч финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» до 01.06.2019 22:00 на сайте maxline.by, в мобильной версии сайта и приложении;
- отправить запрос на bonus@maxline.by с пометкой «Кэшбэк ЛЧ» с указанием номера игрового счета с 02.06.2019 до 03.06.2019 включительно.
Отметим, что фаворитом в финале Лиги чемпионов считается Ливерпуль. Ставки на его победу в основное, дополнительное время или в серии пенальти принимаются с коэффициентом 1,47. Вероятность победы «Тоттенхэма» букмекеры оценивают коэффициентом 2,57. 

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Букмекерская компания Maxline запустила кэшбэк 40% на проигрышные ставки на финал Лиги чемпионов.
 
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