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Вадим Скрипченко: «Удаление у «Ислочи» не пошло нам на пользу. Когда команда теряет игрока, наверное, появляются какие-то дополнительные силы»

31.05.2019 21:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» прокомментировал поражение от «Ислочи» (1:0).

– Надо быть объективным: «Ислочь» сегодня заслужила победу. Удаление не пошло нам на пользу. Когда команда теряет игрока, особенно в начале матча, соперник чисто психологически думает о преимуществе и том, что какие-то моменты возникнут сами по себе. Надо понимать, что, когда команда теряет игрока, наверное, появляются какие-то дополнительные силы, происходит сплачивание. «Ислочь» перестроилась, начала играть от обороны и уповать на быстрых нападающих.

Чтобы дожимать противника в таких ситуациях, нам нужно быть более настойчивыми ментально и физически. А мы посчитали, что этот голевой эпизод возникнет сам по себе и противник, потеряв футболиста, просто так отдаст нам игру, что по итогу не произошло. В таких ситуациях всегда возникают стандартные положения или контратаки, когда у соперника в нападении есть быстрые игроки. Мы большими силами пошли вперед, чтобы добыть победу и получили контратаку.

Конечно, я разочарован. Есть недовольство действиями команды. Разочарование большое. Чуть позже я выскажу претензии ребятам. Безусловно, надо разговаривать в этом отношении. Недопустимо 80 минут играть в большинстве и не доводить такую игру хотя бы до забитого гола. Еще раз повторюсь: «Ислочь» сегодня заслужила победу.

– Есть информация, что перед матчем руководители клуба сказали вам, что в случае поражения или ничьи будем подниматься вопрос о вашей отставке.

– Я такие ситуации не комментирую. Это не имеет под собой никакой почвы. Такой ситуации не было.

 
 
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