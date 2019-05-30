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Павел Плют: «Глядя на отдачу Жуковского в тренировочном процессе, ребята понимают, что нельзя быть на поле безэмоциональным»

31.05.2019 21:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Тренер «Ислочи» Павел Плют поделился мнением о матче с «Торпедо-БелАЗ» (1:0).

– Может быть, «Ислочи» стоит перейти на игру в два центральных защитника?

– Хорошая идея. У нас есть подбор исполнителей и тренерский штаб. Будем решать внутри команды. 

– После свистка на перерыв вы что-то обсуждали с Сергеем Боровским. О чем говорили? Какая у него роль в команде?

– В принципе, на вопрос о роли Сергея Боровского уже ответил Виталий Леонидович [Жуковский]. Если в шутку, Боровский отметил, какая хорошая погода. Я ему сказал: «Здорово, хорошо дышится. Только ребятам тяжеловато». Если серьезно, обсудили тактические моменты – как правильно перестраиваться и работать в обороне, когда соперник проводит позиционные атаки по всей ширине поля, как закрывать фланги и не позволить сопернику создать голевые моменты. 

– В этом сезоне «Ислочь» сильна ментально и раскрепощена в любой ситуации. Вы больше работаете над этим аспектом или свою роль сыграли новые футболисты?

– Хороший вопрос. Но я бы не стал разделять нынешнюю «Ислочь» и ту, которая была раньше. Специалисты всегда говорили, что у команды есть характер. Я бы не стал говорить, что раньше мы были без характера. Ни в коем случае. Мы не стали больше работать в психологическом плане.

Здесь важна роль нашего главного тренера. Глядя на его отдачу в тренировочном процессе, теоретические обзоры, реакцию на ошибки игроков и желание донести информацию, ребята понимают, что нельзя быть на поле безэмоциональным.

 
 
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