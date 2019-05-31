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Сергей Ташуев: «Я доволен ребятами. Восьмой матч за 34 дня. Сейчас футболисты шутят: «Уже не понимаем, против кого играем»

31.05.2019 23:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер солигорского «Шахтера» Сергей Ташуев подвел итог матча против «Дняпро» (3:1) в матче 10-го тура чемпионата Беларуси. 

«Мы после финала практически три дня работали над психологией. Моделировали на двух тренировках игру с Могилевом. Понимали, как команда играет, понимали наше состояние. Нет Балановича, нет Эбонга, есть проблемы в инсайдовских зонах, Ковалев на жилах принимал участие в матче. Понимали, что выхолощены эмоционально.

Работали в этом направлении, врачи работали, мы работали над психологией, над настроем. Вроде бы попытались внести в состав небольшие изменения, что для соперников было ново. Громыко поставили инсайдом, играли в два быстрых опорных хавбека — Селява выше немного, а Сзоке ниже. Черновую работу выполняли, вроде все правильно делали, мячом владели, забили со стандарта. В этой ситуации надо добивать соперника, а мы стали играть более академично — много владения и пасов назад. Не было тонуса, агрессии в продолжении, что обычно стараемся делать. 

Не угадали с некоторыми изменениями в составе. Считаю, это была невынужденная ошибка, которая нам помогла. Мы поняли, что ошиблись, и по ходу первого тайма я решил, что нужны изменения. Вызвал Колю Януша и Татаркова, чтобы разминались.

Первый тайм нам помог: сумели перестроиться. Во втором тайме нашли нужные эмоции. Ребята бились, включился Януш, включился Татарков, Громыко стал делать то, что требовалось. Переход в атаку стал быстрее намного. В целом победа заслуженная. Второй тайм без вариантов. Могли забить еще мячи. Я доволен ребятами, ведь сумели проявить характер. Понимали, что восьмой матч за 34 дня — с Жодино, полуфиналы кубка, финал... Сложнейшие, честно говоря. Сейчас футболисты шутят: «Уже не понимаем, против кого играем».

И для меня команды по кругу идут — кто играет и что играет? Теории, собеседования — уже сам устал. Уехать бы, побыть с семьей, потому что на самом деле очень много отдали сил, я не робот. А три очка взяли — и это самое главное», – сказал Ташуев.

 

 
Теги: Могилев
 
 
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Главный тренер солигорского «Шахтера» Сергей Ташуев подвел итог матча против «Дняпро» (3:1) в матче 10-го тура чемпионата Беларуси.
 
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