«Челси» расторгнет контракт с Сарри

Источник материала: Tribuna.com

Маурицио Сарри покинет пост главного тренера .

Итальянец в ближайшее время расторгнет контракт с английским клубом и будет доступен для работы в , который ищет нового тренера после ухода Массимилиано Аллегри.

Об этом сообщил Альфредо Педулла. У журналиста хорошие отношения с Сарри, и он достоверно сообщал о переходе тренера в «Челси» из «Наполи».

По информации Джанлуки Ди Марцио, сегодня Сарри встретился с исполнительным директором «Челси» Мариной Грановской. Сарри дал понять, что хочет вернуться в Италию.

В прошедшем сезоне «Челси» выиграл Лигу Европы под руководством итальянского специалиста, работавшего с командой первый год. В чемпионате Англии лондонцы заняли третье место.