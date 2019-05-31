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«Челси» расторгнет контракт с Сарри
31.05.2019 23:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Маурицио Сарри покинет пост главного тренера
Итальянец в ближайшее время расторгнет контракт с английским клубом и будет доступен для работы в
Об этом сообщил Альфредо Педулла. У журналиста хорошие отношения с Сарри, и он достоверно сообщал о переходе тренера в «Челси» из «Наполи».
По
В прошедшем сезоне «Челси» выиграл Лигу Европы под руководством итальянского специалиста, работавшего с командой первый год. В чемпионате Англии лондонцы заняли третье место.
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Маурицио Сарри покинет пост главного тренера «Челси».
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