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Олег Дулуб: «Минское «Динамо»? У меня контракт с «Атырау», и я его отработаю до конца»

31.05.2019 23:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Атырау» Олег Дулуб опроверг слухи о том, что он возглавит минское «Динамо».

Vesti.kz: Дулуб может возглавить минское «Динамо»

- В минском «Динамо» перестановки. Генеральным директором стал Андрей Толмач, спортивным директором может стать Юрий Поклад. С обоими вы хорошо знакомы. Среди возможных кандидатов на тренерский пост называется ваша фамилия.

– Скажу одно: у меня контракт с «Атырау», и я его отработаю до конца.

- Контракт до конца сезона?

– Да. Мне нравится проект, новый вызов, новые трудности, – сказал Дулуб.

По информации Tribuna.com, новым главным тренером минского «Динамо» станет Сергей Гуренко.

 
 
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Главный тренер «Атырау» Олег Дулуб опроверг слухи о том, что он возглавит минское «Динамо».
 
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