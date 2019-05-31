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Олег Дулуб: «Минское «Динамо»? У меня контракт с «Атырау», и я его отработаю до конца»
31.05.2019 23:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Атырау» Олег Дулуб опроверг слухи о том, что он возглавит минское «Динамо».
- В минском «Динамо» перестановки. Генеральным директором стал Андрей Толмач, спортивным директором может стать Юрий Поклад. С обоими вы хорошо знакомы. Среди возможных кандидатов на тренерский пост называется ваша фамилия.
– Скажу одно: у меня контракт с «Атырау», и я его отработаю до конца.
- Контракт до конца сезона?
– Да. Мне нравится проект, новый вызов, новые трудности, – сказал Дулуб.
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Главный тренер «Атырау» Олег Дулуб опроверг слухи о том, что он возглавит минское «Динамо».
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