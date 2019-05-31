Алексей Шпилевский: «Семь очков до «Астаны»? Я всегда говорю ребятам не смотреть на турнирную таблицу»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский подвел итог матча против «Актобе» (3:0).

– Во-первых, очень рад, что мы перед выходом на небольшой перерыв по дате FIFA одержали победу, особенно в домашнем матче. Очень было приятно увидеть такое зрелище при поддержке наших фанатов. Было приятно, давно такого не было на нашем стадионе. Вдвойне рад за это. Ребята, особенно во втором тайме, показали очень зрелищную игру.

В первом тайме были свои нюансы, но все равно в перерыве указали на их ошибки и что хотим поменять, как взломать оборону соперника. В принципе, они хорошо все выполнили. Было еще больше возможностей забить. Ребятам сказал, что приятно уходить в отпуск с победой и намного легче будет работать над их ошибками, а они тоже были, но это сейчас второстепенно. Главное было одержать победу и сыграть на ноль, так что рад за Стаса Покатилова.

Сопернику желаю удачи. Знаю, что Александру Седневу непросто работать , но все равно они молодцы. Видно, что хотят в любом периоде играть футбол, не пятятся независимо от соперника. Это очень радует.

- Сейчас отставание от «Астаны» по потерянным очкам равно пяти (общее отставание составляет семь очков). Вы продолжаете борьбу за чемпионство?

– Я всегда говорю ребятам не смотреть на турнирную таблицу. Для начала мы хотим закрепить нашу игру, уверенно выступать, не пропускать – это самое важное. Мы пропускали много нелепых голов, впадали в пассивность, много пропускали и со стандартов. Над этим будем сейчас работать. Поэтому я рад предстоящему небольшому перерыву.

Ребята немного могут восстановиться морально, а потом вновь приступим к насыщенной работе. Дальше нас ждет очень плотный график с интересными матчами, к этому надо быть готовыми. А там приложим все усилия.