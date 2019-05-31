Олег Дулуб: «Милевский вокруг себя организовывает команду. В других клубах такого игрока нет»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Атырау» Олег Дулуб поделился мнением о брестском «Динамо», а также высказался об Артеме Милевском.

– Брест по подбору исполнителей – это команда номер один. Их лидерство закономерно.

- Учитывая, что Бресту не предстоит играть в еврокубках, можно их назвать фаворитом чемпионской гонки?

– Думаю, да. И в период трансферного окна он может усилиться, учитывая слухи о возможном переходе Фамейе в «Астану». Взамен они могут подписать нападающего, который будет превосходить Фамейе. И у них есть фактор Милевского. Это игрок, который вокруг себя организует команду. В других командах такого игрока нет. Готов ли Милевский весь сезон терпеть, чтобы стать чемпионом – это вопрос к Артему.

- Порой говорят, что Милевский оказывает деструктивное влияние на команду, мол, есть неспортивные моменты…

– Не знаю, я не в Бресте :). Сложно об этом судить.