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Олег Дулуб: «Милевский вокруг себя организовывает команду. В других клубах такого игрока нет»

31.05.2019 22:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Атырау» Олег Дулуб поделился мнением о брестском «Динамо», а также высказался об Артеме Милевском.

Брест по подбору исполнителей – это команда номер один. Их лидерство закономерно.

- Учитывая, что Бресту не предстоит играть в еврокубках, можно их назвать фаворитом чемпионской гонки?

– Думаю, да. И в период трансферного окна он может усилиться, учитывая слухи о возможном переходе Фамейе в «Астану». Взамен они могут подписать нападающего, который будет превосходить Фамейе. И у них есть фактор Милевского. Это игрок, который вокруг себя организует команду. В других командах такого игрока нет. Готов ли Милевский весь сезон терпеть, чтобы стать чемпионом – это вопрос к Артему.

- Порой говорят, что Милевский оказывает деструктивное влияние на команду, мол, есть неспортивные моменты…

– Не знаю, я не в Бресте :). Сложно об этом судить.

 
Теги: Брест
 
 
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Главный тренер «Атырау» Олег Дулуб поделился мнением о брестском «Динамо», а также высказался об Артеме Милевском.
 
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