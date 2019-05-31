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Иван Биончик: «Не буду давать оценку работе арбитра, но я считаю, что на Чикиде был фол»

01.06.2019 00:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Наставник «Дняпро» Иван Биончик прокомментировал игру против «Шахтера» (1:3). 

– Хорошая игра. У нас были хорошие моменты, были моменты и у «Шахтера». «Шахтер» реализовывал их. Хозяева проявили свои лучшие качества. Мы понимали, что такое «Шахтер». Здорово Януш забил второй гол, и третий гол некую точку в матче поставил.

- Как вы считаете, провели ли вы первый тайм лучше «Шахтера»?

– Понимаете, за первый тайм не дают очки. В чем-то мы были лучше, в чем-то «Шахтер» был лучше. Вышел Януш, начал динамично включаться, динамично предлагаться, защитники проспали — и забили нам. Пенальти я не видел — ничего не могу говорить. 

По факту у «Шахтера» больше таких емких и опасных моментов было создано, и вопрос, надо ли было их создавать, учитывая, что счет уже 3:1. Были хорошие моменты в первом тайме и с нашей стороны, и со стороны соперника, но мы реализовали свои, а они реализовали свои. Некоторые моменты мы не использовали. На мой взгляд, повлияло начало второго тайма, когда мы не реализовали эпизод. Чикида не смог завершить, надо было доводить до гола. На мой взгляд, это был фол. Не буду давать оценку работе арбитра, но я считаю, что это был фол и штрафной, который привел бы к опасному моменту как минимум, возможно и к голу, который, уверен, повлиял бы на ход игры.

- Второй матч подряд вы сыграли одним и тем же составом. Много травмированных или вы довольны тем, как выступили в прошлой встрече с «Гомелем»?

– Тут же акценты другие в отличие от прошлой игры. Некоторые акценты видоизменили, некоторые коррективы внесли.

 
Теги: Гомель
 
 
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Наставник «Дняпро» Иван Биончик прокомментировал игру против «Шахтера» (1:3).
 
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