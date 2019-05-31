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Спартак Мелкумян: «Скрипченко может покинуть «Торпедо-БелАЗ»? У меня такой информации нет. Первый раз слышу»
01.06.2019 10:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Спортивный директор «Торпедо-БелАЗ» Спартак Мелкумян после игры с «Ислочью» (0:1) поделился мнением о будущем в команде главного тренера Вадима Скрипченко.
– Матч как матч. Возможно, удаление сыграло злую шутку. Может, ребята слишком рано поверили в успех.
– По нашей информации, игра была определяющей для Вадима Скрипченко. Проигрывать ему нельзя было совершенно, и теперь он может клуб покинуть.
– У меня такой информации нет. Первый раз слышу.
– У тренера есть кредит доверия?
– Раз человек работает, значит, есть, – сказал Мелкумян.
Напомним, в начале апреля журналист Николай Ходасевич сообщал о том, что в команде начался процесс по смене тренера.
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Спартак Мелкумян: «Скрипченко может покинуть «Торпедо-БелАЗ»? У меня такой информации нет. Первый раз слышу»
Спортивный директор «Торпедо-БелАЗ» Спартак Мелкумян после игры с «Ислочью» (0:1) поделился мнением о будущем в команде главного тренера Вадима Скрипченко.
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