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Спартак Мелкумян: «Скрипченко может покинуть «Торпедо-БелАЗ»? У меня такой информации нет. Первый раз слышу»

01.06.2019 10:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Спортивный директор «Торпедо-БелАЗ» Спартак Мелкумян после игры с «Ислочью» (0:1) поделился мнением о будущем в команде главного тренера Вадима Скрипченко.

– Матч как матч. Возможно, удаление сыграло злую шутку. Может, ребята слишком рано поверили в успех.

– По нашей информации, игра была определяющей для Вадима Скрипченко. Проигрывать ему нельзя было совершенно, и теперь он может клуб покинуть.

– У меня такой информации нет. Первый раз слышу.

– У тренера есть кредит доверия?

– Раз человек работает, значит, есть, – сказал Мелкумян.

«Лучше не сегодня». Над «Торпедо-БелАЗ» сгущаются тучи, но никто ничего не говорит

Напомним, в начале апреля журналист Николай Ходасевич сообщал о том, что в команде начался процесс по смене тренера.

Николай Ходасевич: «Сейчас в Жодино запущены такие процессы, что на место Скрипченко придет кто-то другой»

 
 
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Спортивный директор «Торпедо-БелАЗ» Спартак Мелкумян после игры с «Ислочью» (0:1) поделился мнением о будущем в команде главного тренера Вадима Скрипченко.
 
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