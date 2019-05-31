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«Витебск» – «Динамо». Орловский будет руководить командой минчан
01.06.2019 09:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как сообщалось ранее минское «Динамо» покинул украинский специалист Роман Пилипчук. Специалист возглавлял тренерский штаб с 1 февраля 2019 года.
По сообщению пресс-службы минчан, руководить командой в сегодняшнем матче чемпионата в Витебске будет Радислав Орловский.
Ранее сообщалось, что новым тренером минчан
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Как сообщалось ранее минское «Динамо» покинул украинский специалист Роман Пилипчук.
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