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«Витебск» – «Динамо». Орловский будет руководить командой минчан

01.06.2019 09:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Как сообщалось ранее минское «Динамо» покинул украинский специалист Роман Пилипчук. Специалист возглавлял тренерский штаб с 1 февраля 2019 года.

По сообщению пресс-службы минчан, руководить командой в сегодняшнем матче чемпионата в Витебске будет Радислав Орловский.

Ранее сообщалось, что новым тренером минчан станет Сергей Гуренко.

Чем Пилипчук запомнился в минском «Динамо»: скрывал команду на предсезонке, привез россиян и мечтал о «золотом дубле»

 
Теги: Витебск
 
 
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Как сообщалось ранее минское «Динамо» покинул украинский специалист Роман Пилипчук.
 
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