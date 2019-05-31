Источник материала: БелТА

Фото официального twitter-аккаунта УЕФА

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты лондонского "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" сегодня встретятся в финальном матче Лиги чемпионов. Игру на поле мадридского стадиона "Метрополитано" рассудит бригада словенских арбитров во главе с Дамиром Скоминой, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для "Тоттенхэма" это первый в истории выход в финал Лиги чемпионов, а "Ливерпуль" является 5-кратным победителем главного континентального турнира (1977, 1978, 1981, 1984, 2005). Кроме того, ливерпульцы трижды играли в финале. В прошлом сезоне подопечные Юргена Клоппа уступили самому титулованному клубу Старого Света мадридскому "Реалу", для которого это был 13-й трофей.

В полуфинале нынешней Лиги чемпионов оба финалиста проигрывали первые поединки, но затем сумели совершить невероятные камбэки. "Ливерпуль" сначала уступил в гостях "Барселоне" 0:3, а дома добился виктории со счетом 4:0. "Тоттенхэм" на своем поле проиграл "Аяксу" 0:1, затем уступал в Амстердаме 0:2 после первого тайма, но не сдался и вырвал победу со счетом 3:2, причем решающий мяч Лукас Моура забил на 6-й компенсированной минуте второго тайма.

Сегодняшние финалисты в общей сложности встречались между собой на различных турнирах 170 раз: у "Ливерпуля" 79 побед, у "Тоттенхэма" - 48, еще 43 поединка завершились вничью. В нынешнем сезоне английской премьер-лиги ливерпульцы дважды обыграли лондонцев с одинаковым счетом 2:1.

Решающий поединок Лиги чемпионов начнется в 22.00 и будет показан в прямом эфире телеканала "Беларусь 5" .-0-