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Ролан Гаррос. Халеп сыграет с Цуренко, Осака – с Синяковой
01.06.2019 07:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
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Ролан Гаррос
Париж, Франция
26 мая – 9 июня 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
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