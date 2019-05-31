Ролан Гаррос. Халеп сыграет с Цуренко, Осака – с Синяковой

Источник материала: Tribuna.com

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Ролан Гаррос



Париж, Франция



26 мая – 9 июня 2019

Турнир «Большого шлема»



Призовой фонд – 42 661 000 евро



Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг