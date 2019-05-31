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Ролан Гаррос. Халеп сыграет с Цуренко, Осака – с Синяковой

01.06.2019 07:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

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Ролан Гаррос

Париж, Франция

26 мая – 9 июня 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Симона Халеп (Румыния)  Леся Цуренко (Украина)
Дата проведения
1 июня, 12.00
Онлайн матча

Анна Блинкова (Россия)  Мэдисон Киз (США)
Дата проведения
1 июня, 14.00
Онлайн матча

Наоми Осака (Япония)  Катерина Синякова (Чехия)
Дата проведения
1 июня, 14.00
Онлайн матча

Моника Пуиг (Пуэрто-Рико)  Ига Швентек (Польша)
Дата проведения
1 июня, 15.00
Онлайн матча

 

Екатерина Александрова (Россия)  Алена Большова-Задойнов (Испания)
Дата проведения
1 июня, 17.00
Онлайн матча

Андреа Петкович (Германия)  Эшли Барти (Австралия)
Дата проведения
1 июня, 17.30
Онлайн матча

 

Аманда Анисимова (США)  Ирина Бегу (Румыния)
Дата проведения
1 июня, 18.30
Онлайн матча

 

Серена Уильямс (США)  София Кенин (США)
Дата проведения
1 июня, 19.00
Онлайн матча

 
Теги: Новости
 
 
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