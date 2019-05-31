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Первая лига. 8-й тур. «Белшина» принимает «Смолевичи», НФК – «Смолевичи», «Рух» сыграет с «Локомотивом» и другие матчи

01.06.2019 11:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Первая лига

8-й тур

Орша – Слоним 2017
Дата проведения
1 июня, 17.00, «ЦСК»
Онлайн матча

 

Белшина – Смолевичи
Дата проведения
1 июня, 17.00, «Спартак»
Онлайн матча

 

Нафтан – Волна
Дата проведения
1 июня, 17.00, «Атлант»
Онлайн матча

 

Рух Брест – Локомотив Гомель
Дата проведения
1 июня, 17.00, «Юность»
Онлайн матча

 

Лида – Химик Светлогорск
Дата проведения
1 июня, 17.00, «Старт»
Онлайн матча

 

Спутник – Гранит
Дата проведения
1 июня, 18.00, «стадион ДЮСШ-8»
Онлайн матча

 

НФК – Барановичи
Дата проведения
2 июня, 18.00, «РЦОП-БГУ»
Онлайн матча

Таблица первой лиги

Статистика первой лиги

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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