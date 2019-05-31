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Первая лига. 8-й тур. «Белшина» принимает «Смолевичи», НФК – «Смолевичи», «Рух» сыграет с «Локомотивом» и другие матчи
01.06.2019 11:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Первая лига
8-й тур
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Первая лига. 8-й тур. «Белшина» принимает «Смолевичи», НФК – «Смолевичи», «Рух» сыграет с «Локомотивом» и другие матчи
Первая лига 8-й тур Таблица первой лиги Статистика первой лиги.
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