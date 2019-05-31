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Месси о Роналду: «Как «Реал» мог отпустить игрока, забивающего по 50 голов за сезон?»

01.06.2019 12:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Капитан «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал уход Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус» прошлым летом.

«Перед стартом сезона я уже говорил об этом, и «Реал» это разозлило, но это правда.

Как можно было отпустить игрока, который забивает по 50 голов за сезон? С «Реалом» в результате случилось то, что случилось бы с любой командой, из который бы ушел Криштиану.

Естественно, Ла Лиге его не хватает. Сильнейшие игроки делают лигу более конкурентоспособной.

Было здорово, когда он играл здесь, потому мы каждый год стремились прогрессировать, и, думаю, у меня неплохо получалось», – отметил Месси.

 
 
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Капитан «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал уход Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус» прошлым летом.
 
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