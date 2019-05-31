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Размер стипендии для белорусов-победителей Европейских игр составит до 2464 рублей в месяц, призовые за золото – 10200 

01.06.2019 09:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

На Национальном правовом интернет-портале опубликован указ президента №201 от 30 мая. Документом установлены новые размеры стипендий и вознаграждений, выплачиваемых спортсменам по олимпийским видам спорта за их спортивные достижения.

Стипендии, которые выплачивались до 1 июня 2019 года, будут выплачивать на старых условиях до окончания срока стипендий.

Как сообщает RFRM, размер стипендий спортсменам устанавливается в бюджетах прожиточного минимума. Указом установлены предельные максимальные размеры. Так чемпион Олимпийских игр может рассчитывать на стипендию до 20 бюджетов прожиточного минимума (4 480,4 рубля на данный момент), серебряный призер — до 17 (3 808,34 рубля), бронзовый — до 15 (3 360,3). Чтобы рассчитывать на стипендию даже не нужно подниматься на пьедестал почета. До 12 БПМ может выплачиваться за 4-6 места, до 8 — за 7 и 8 места.

Европейские игры, которые состоятся в Минске в июне, сулят победителю стипендию до 11 БПМ (до 2464 рублей), серебряному призеру — до 9, а бронзовому — до 8. Такие же ставки и на другие соревнования европейского уровня.

За Кубок Дэвиса или Кубок федерации можно получать от 5 до 8 БПМ, за чемпионаты мира среди молодежи – от 4 до 6, а чемпионаты Европы среди молодежи – от 2 до 4.

Также спортсмены могут получить призы в денежной либо натуральной форме за медали на международных спортивных соревнований. Их могут выдавать и рекордсменам. Размер призов установлен в базовых величинах и составляет от 15 БВ (382,5 рубля на данный момент) за рекорд Беларуси в неолимпийском виде спорта, до 550 БВ (14 025 рублей) — за золото чемпионата мира по олимпийскому виду.

Золото Европейских игр оценено в 400 БВ (10 200 рублей), серебро — в 25 (6 375 рублей), а бронза – 160 БВ (4 080 рублей).

 
Теги: Минск
 
 
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На Национальном правовом интернет-портале опубликован указ президента №201 от 30 мая.
 
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