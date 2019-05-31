НАДА Беларуси начало расследование возможного применения допинга в триатлоне

Источник материала: Tribuna.com

В связи с публикацией в СМИ сообщения о возможных случаях применения запрещенных веществ и методов в триатлоне, НАДА начинает разбирательство на основании данной информации.

«Одновременно с этим просим лиц, имеющих какие-либо данные, относящиеся к данному вопросу, способствовать установлению истины обратившись в отдел расследования и управления результатом НАДА (тел: +375 (17) 227-28-90, e-mail: result.management@nada.by). В свою очередь НАДА гарантирует соблюдение должного уровня защиты конфиденциальности в соответствии с Кодексом и Международным Стандартом о защите персональных данных», – говорится в сообщении НАДА .

Белорусский триатлонист Трохимчик: «Тренер федерации склонял меня к употреблению запрещенных веществ»

Тренер по триатлону Буковец: «Трохимчик обратился с вопросом: что принять, чтобы быстрее бегать? Я ему рассказал, но к употреблению не склонял»