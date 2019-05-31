ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НАДА Беларуси начало расследование возможного применения допинга в триатлоне

01.06.2019 13:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

В связи с публикацией в СМИ сообщения о возможных случаях применения запрещенных веществ и методов в триатлоне, НАДА начинает разбирательство на основании данной информации.

«Одновременно с этим просим лиц, имеющих какие-либо данные, относящиеся к данному вопросу, способствовать установлению истины обратившись в отдел расследования и управления результатом НАДА (тел: +375 (17) 227-28-90, e-mail: result.management@nada.by). В свою очередь НАДА гарантирует соблюдение должного уровня защиты конфиденциальности в соответствии с Кодексом и Международным Стандартом о защите персональных данных», – говорится в сообщении НАДА.

Белорусский триатлонист Трохимчик: «Тренер федерации склонял меня к употреблению запрещенных веществ»

Тренер по триатлону Буковец: «Трохимчик обратился с вопросом: что принять, чтобы быстрее бегать? Я ему рассказал, но к употреблению не склонял»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с публикацией в СМИ сообщения о возможных случаях применения запрещенных веществ и методов в триатлоне, НАДА начинает разбирательство на основании данной...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Месси о Роналду: «Как «Реал» мог отпустить игрока, забивающего по 50 голов за сезон?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика