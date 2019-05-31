Финал Лиги чемпионов начнется с минуты молчания в память о Рейесе

Источник материала: Tribuna.com

Финал Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» на мадридском стадионе «Ванда Метрополитано» начнется с минуты молчания.

Акция будет посвящена памяти бывшего полузащитника «Арсенала», «Реала», «Атлетико» и «Севильи» Хосе Антонио Рейеса.

Испанец погиб сегодня в результате ДТП. Ему было 35 лет. Матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» начнется в 22:00 по московскому времени.

Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП