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Финал Лиги чемпионов начнется с минуты молчания в память о Рейесе
01.06.2019 16:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Финал Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» на мадридском стадионе «Ванда Метрополитано» начнется с минуты молчания.
Акция будет посвящена памяти бывшего полузащитника «Арсенала», «Реала», «Атлетико» и «Севильи» Хосе Антонио Рейеса.
Испанец погиб сегодня в результате ДТП. Ему было 35 лет. Матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» начнется в 22:00 по московскому времени.
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Финал Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» на мадридском стадионе «Ванда Метрополитано» начнется с минуты молчания.
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