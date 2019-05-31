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Чемпионат Беларуси. «Витебск» – «Динамо» Минск. Печенин, Чочиев, Зубович выйдут с первых минут
01.06.2019 16:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стали известны стартовые составы «Витебска» и минского «Динамо» на матч 10-го тура чемпионата Беларуси.
Витебск: 31 Журов, 4 Скитов (к), 7 Печенин, 10 Козлов, 11 Матвеенко, 12 Клопоцкий, 13 Хубутия, 17 Чалов, 18 Фещук, 28 Рыжков, 29 Старгородский
Запасные: 1 Самович, 5 Вандерсон, 8 Мосесов, 19 Федосов, 20 Волков, 35 Золотов, 90 Нурисов
Динамо: 49 Плотников, 3 Швецов, 4 Шитов (к), 5 Дьяков, 8 Капленко, 9 Чочиев, 13 Залеский, 15 Тигиев, 17 Зубович, 25 Гаврилович, 70 Муниру
Запасные: 35 Игнатович, 10 Данило, 16 Богомольский, 23 Олехнович, 27 Вергейчик, 77 Антилевский
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Стали известны стартовые составы «Витебска» и минского «Динамо» на матч 10-го тура чемпионата Беларуси.
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