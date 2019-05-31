Сергей Яромко: «Это просто преступление — играть в три часа на синтетике такого качества»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Городеи» Сергей Яромко прокомментировал матч с «Энергетиком»-БГУ (0:0), а также раскритиковал качества газона на стадионе РЦОП-БГУ.

– Хорошая игра с изобилием моментов. В первом тайме моменты были, во втором — и у нас, и у соперника. Играли две организованные команды, стремились играть на результат, на атаку. Единственное, что меня удручает… Считаю, это просто преступление — играть в три часа на синтетике такого качества (стадион РЦОП-БГУ. — Прим.).

Я вынужден в перерыве делать две умышленные замены! Теряю на ровном месте людей, которые получают такие кровавые натертости на стопах, что… Я не знаю. Наверное, надо всем тренерам объединяться и принимать решение. Потому что стадион должен соответствовать уровню чемпионата. А так игра, повторюсь, хорошая.

Претензий к своей команде не имею. И хочу отметить, что «Энергетик» — команда действительно хорошая, молодая, боевая. Будущее у нее есть, и большое. Так же, как и у нашей команды. А еще хочу поблагодарить наших болельщиков. Вы видели, сколько их приехало. Наверное, их было больше, чем болельщиков «Энергетика». Поэтому респект им и уважение.

- Как сложился этот трехматчевый отрезок — игры со «Славией», «Минском» и «Энергетиком»?

– Удачно. Но без работы этого не было бы. Поэтому здесь все закономерно.