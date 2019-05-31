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Чемпионат Беларуси. «Гомель» – БАТЭ. Квашук, Дубайич, Скавыш выйдут с первых минут. Йонассен и Сарока – в запасе

01.06.2019 18:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стали известны стартовые составы «Гомеля» и БАТЭ на матч 10-го тура чемпионата Беларуси.

Гомель: Ковалев — Тетрашвили, Игнатенко, Гультяев, Сокол, Жесткин, Луцевич, Терещенко, Квашук, Болов, Нивалдо.

Запасные: Дударь, Юденков, Капор, Милевский, Рожков, Смирнов, Халимончиков.

БАТЭ: Щербицкий — Филипович, Яблонский, Драгун, Дубайич, Скавыш, Риос, Филипенко, Стасевич (к), Волков, Бага.

Запасные: Чичкан, Йонассен, Березкин, Сарока, Виллюмссон, Милич, Мукам.

 
Теги: Гомель
 
 
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Стали известны стартовые составы «Гомеля» и БАТЭ на матч 10-го тура чемпионата Беларуси.
 
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