|
Чемпионат Беларуси. «Гомель» – БАТЭ. Квашук, Дубайич, Скавыш выйдут с первых минут. Йонассен и Сарока – в запасе
01.06.2019 18:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стали известны стартовые составы «Гомеля» и БАТЭ на матч 10-го тура чемпионата Беларуси.
Гомель: Ковалев — Тетрашвили, Игнатенко, Гультяев, Сокол, Жесткин, Луцевич, Терещенко, Квашук, Болов, Нивалдо.
Запасные: Дударь, Юденков, Капор, Милевский, Рожков, Смирнов, Халимончиков.
БАТЭ: Щербицкий — Филипович, Яблонский, Драгун, Дубайич, Скавыш, Риос, Филипенко, Стасевич (к), Волков, Бага.
Запасные: Чичкан, Йонассен, Березкин, Сарока, Виллюмссон, Милич, Мукам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпионат Беларуси. «Гомель» – БАТЭ. Квашук, Дубайич, Скавыш выйдут с первых минут. Йонассен и Сарока – в запасе
Стали известны стартовые составы «Гомеля» и БАТЭ на матч 10-го тура чемпионата Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)