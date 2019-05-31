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Лопес из «Астаны» побил болельщика, который вышел на трассу 20-го этапа «Джиро д’Италия»
01.06.2019 19:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Колумбийский велогонщик «Астаны» Мигель Анхель Лопес побил болельщика, который вышел на трассу во время 20-го этапа «Джиро д’Италия».
Болельщик помешал Лопесу на подьеме за несколько километров до финиша, из-за чего гонщик упал с велосипеда, отстал от пелотона и потерял время.
В итоге гонщик финишировал 18-м с отставанием 1 минута 49 секунд от победителя и товарища по команде – испанца Пейо Бильбао.
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