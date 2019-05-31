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«Гомель» – БАТЭ. Фанаты борисовчан покинули сектор
01.06.2019 19:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках 10-о тура встречаются «Гомель» и БАТЭ.
Болельщики гостей в ходе первого тайма покинули сектор. О причинах такого решения пока неизвестно.
(Покидающие трибуны болельщики на фото в верхнем правом углу)
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Сегодня в рамках 10-о тура встречаются «Гомель» и БАТЭ.
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