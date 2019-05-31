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«Гомель» – БАТЭ. Фанаты борисовчан покинули сектор

01.06.2019 19:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках 10-о тура встречаются «Гомель» и БАТЭ.

Болельщики гостей в ходе первого тайма покинули сектор. О причинах такого решения пока неизвестно.

(Покидающие трибуны болельщики на фото в верхнем правом углу)

«Гомель» – БАТЭ. Фанаты борисовчан покинули сектор

 
Теги: Гомель
 
 
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Сегодня в рамках 10-о тура встречаются «Гомель» и БАТЭ.
 
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