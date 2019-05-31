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«Тоттенхэм» – «Ливерпуль». Кейн сыграет впервые с 9 апреля, Фирмино – с 1 мая

01.06.2019 21:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стали известны стартовые составы на финал Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Ливерпуль».

От травм восстановились форварды обеих команд – Харри Кейн и Роберто Фирмино.

Они выйдут на поле с первых минут. Англичанин сыграет впервые с 9 апреля, бразилец – с 1 мая.

«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Вертонген, Алли, Уинкс, Сиссоко, Эриксен, Сон Хын Мин, Кейн.

«Ливерпуль»: Алиссон, Матип, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум, Мане, Салах, Фирмино.

Кейн только восстановился и рвется сыграть в финале. В таком состоянии он может навредить «Тоттенхэму»

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«Тоттенхэм» – «Ливерпуль». Кейн сыграет впервые с 9 апреля, Фирмино – с 1 мая

 
 
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Стали известны стартовые составы на финал Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Ливерпуль».
 
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