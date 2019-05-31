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«Тоттенхэм» – «Ливерпуль». Кейн сыграет впервые с 9 апреля, Фирмино – с 1 мая
01.06.2019 21:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стали известны стартовые составы на финал Лиги чемпионов «Тоттенхэм» –
От травм восстановились форварды обеих команд –
Они выйдут на поле с первых минут. Англичанин сыграет впервые с 9 апреля, бразилец – с 1 мая.
«Ливерпуль»:
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Стали известны стартовые составы на финал Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Ливерпуль».
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