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Алексей Меркулов: «Мы играли хорошо. И болельщики, и город могут такой командой гордиться. Победы, я уверен, придут»
01.06.2019 21:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Гомеля» Алексей Меркулов прокомментировал игру против БАТЭ (2:0).
– Правильно Юрген Клопп сказал: «В футболе все просто: мяч залетает в ворота или нет». У БАТЭ сегодня залетело все, что можно. А мы, к сожалению, свои моменты не использовали. Могу отметить в составе БАТЭ Щербицкого, который несколько выручил команду. Мы играли хорошо. И болельщики, и город могут такой командой гордиться. Победы, я уверен, придут. Не может вечно не везти.
- Большинство голов «Гомель» пропускает в конце. С чем это связано?
– Вы поймите, это стечение обстоятельств. Против таких быстрых нападающих, как Скавыш, Стасевич, нужны быстрые защитники.
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Алексей Меркулов: «Мы играли хорошо. И болельщики, и город могут такой командой гордиться. Победы, я уверен, придут»
Главный тренер «Гомеля» Алексей Меркулов прокомментировал игру против БАТЭ (2:0).
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