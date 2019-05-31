Алексей Меркулов: «Мы играли хорошо. И болельщики, и город могут такой командой гордиться. Победы, я уверен, придут»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Гомеля» Алексей Меркулов прокомментировал игру против БАТЭ (2:0).

– Правильно Юрген Клопп сказал: «В футболе все просто: мяч залетает в ворота или нет». У БАТЭ сегодня залетело все, что можно. А мы, к сожалению, свои моменты не использовали. Могу отметить в составе БАТЭ Щербицкого, который несколько выручил команду. Мы играли хорошо. И болельщики, и город могут такой командой гордиться. Победы, я уверен, придут. Не может вечно не везти.

- Большинство голов «Гомель» пропускает в конце. С чем это связано?

– Вы поймите, это стечение обстоятельств. Против таких быстрых нападающих, как Скавыш, Стасевич, нужны быстрые защитники.