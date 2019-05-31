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Алексей Бага: «В том, что была равная игра, нет ничего удивительного. Очень вязкий чемпионат»

01.06.2019 21:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал матч с «Гомелем» (2:0).

«Было много факторов, говоривших о том, что будет трудная игра. Она такой и получилась. Мы заработали очень сложные три очка. В «Гомеле» очень квалифицированные футболисты, особенно в линии атаки. Однако мы к этому готовились.

Были моменты у ворот Щербицкого. Он выручил. В том, что была равная игра, нет ничего удивительного. Очень вязкий чемпионат. Все работают и хотят выигрывать», – сказал Бага.

 
Теги: Гомель
 
 
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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал матч с «Гомелем» (2:0).
 
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