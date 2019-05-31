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«ПСЖ» может арендовать Коутиньо с правом выкупа

01.06.2019 21:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо летом может перейти в «ПСЖ».

Французский клуб хочет подписать 26-летнего бразильца, в приглашении которого заинтересован его друг форвард Неймар.

Каталонцы намерены выручить с продажи Коутиньо 100 миллионов евро.

Возможен вариант, при котором «ПСЖ» арендует Коутиньо с правом выкупа в зависимости от выступлений бразильца.

Если Коутиньо перейдет в «ПСЖ», команду точно покинет форвард Эдинсон Кавани. Парижанам необходимо продать игроков на 60 миллионов евро, чтобы соблюсти финансовый фэйр-плей.

В завершившемся сезоне Коутиньо провел 34 матча в Ла Лиге, забил 5 голов и сделал 2 паса.


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«ПСЖ» может арендовать Коутиньо с правом выкупа

 
 
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Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо летом может перейти в «ПСЖ».
 
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