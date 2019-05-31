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«ПСЖ» может арендовать Коутиньо с правом выкупа
01.06.2019 21:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо летом может перейти в
Французский клуб хочет подписать 26-летнего бразильца, в приглашении которого
Каталонцы намерены выручить с продажи Коутиньо 100 миллионов евро.
Возможен вариант, при котором
Если Коутиньо перейдет в
В завершившемся сезоне Коутиньо провел 34 матча в
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Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо летом может перейти в «ПСЖ».
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