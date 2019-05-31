«ПСЖ» может арендовать Коутиньо с правом выкупа

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо летом может перейти в .

Французский клуб хочет подписать 26-летнего бразильца, в приглашении которого заинтересован его друг форвард Неймар.

Каталонцы намерены выручить с продажи Коутиньо 100 миллионов евро.

Возможен вариант, при котором арендует Коутиньо с правом выкупа в зависимости от выступлений бразильца.

Если Коутиньо перейдет в , команду точно покинет форвард Эдинсон Кавани. Парижанам необходимо продать игроков на 60 миллионов евро, чтобы соблюсти финансовый фэйр-плей.

В завершившемся сезоне Коутиньо провел 34 матча в , забил 5 голов и сделал 2 паса.