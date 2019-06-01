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«Ливерпуль» в 6-й раз выиграл Кубок чемпионов. Только «Реал» и «Милан» брали этот трофей чаще
01.06.2019 23:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов победил «Тоттенхэм» (2:0).
Голы в игре, проходившей на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, забили нападающий Мохамед Салах, реализовавший пенальти, и форвард Дивок Ориги.
«Ливерпуль» в 6-й раз выиграл главный трофей европейского клубного футбола – Кубок чемпионов. Мерсисайдская команда также брала титул в 1977, 1978, 1981, 1984 и 2005 годах.
«Ливерпуль» уступает по числу титулов только двум клубам. «Реал» брал Кубок чемпионов 13 раз, «Милан» – 7.
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«Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов победил «Тоттенхэм» (2:0).
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