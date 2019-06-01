|
Английский фанат арестован в Мадриде за публичную мастурбацию и нападение на полицию
01.06.2019 23:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полиция Мадрида арестовала пятерых английских болельщиков в день финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» –
Все задержанные проявляли агрессию по отношению к полицейским.
Один фанат был арестован на площади Пуэрта-дель-Соль за то, что публично мастурбировал, напал на итальянского туриста и полицейских.
33-летний англичанин ранил трех сотрудников правопорядка, пока на него пытались надеть наручники.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полиция Мадрида арестовала пятерых английских болельщиков в день финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» (0:1, второй тайм).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)