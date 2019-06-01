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Английский фанат арестован в Мадриде за публичную мастурбацию и нападение на полицию

01.06.2019 23:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полиция Мадрида арестовала пятерых английских болельщиков в день финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» (0:1, второй тайм).

Все задержанные проявляли агрессию по отношению к полицейским.

Один фанат был арестован на площади Пуэрта-дель-Соль за то, что публично мастурбировал, напал на итальянского туриста и полицейских.

33-летний англичанин ранил трех сотрудников правопорядка, пока на него пытались надеть наручники.

Скомина – робот, поставил пенальти на 24-й секунде. У «Тоттенхэма» есть основания протестовать

 
 
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Полиция Мадрида арестовала пятерых английских болельщиков в день финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» (0:1, второй тайм).
 
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