Девушка в купальнике выбежала на поле во время финала ЛЧ «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»

Источник материала: Tribuna.com

Финал Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – (0:1, первый тайм) был прерван из-за появления на поле страйкера.

На 18-й минуте на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде выбежала девушка в черном купальнике.

Арбитр Дамир Скомина на несколько десятков секунд приостановил игру, пока стюарды уводили девушку с поля.

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De Champions League-finale werd zojuist onderbroken door een streaker: pic.twitter.com/vcAyUjNmP4 — VI (@VI_nl) June 1, 2019