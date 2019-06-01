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Девушка в купальнике выбежала на поле во время финала ЛЧ «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»

01.06.2019 22:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Финал Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» (0:1, первый тайм) был прерван из-за появления на поле страйкера.

На 18-й минуте на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде выбежала девушка в черном купальнике.

Арбитр Дамир Скомина на несколько десятков секунд приостановил игру, пока стюарды уводили девушку с поля.

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Финал Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» (0:1, первый тайм) был прерван из-за появления на поле страйкера.
 
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