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Девушка в купальнике выбежала на поле во время финала ЛЧ «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»
01.06.2019 22:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Финал Лиги чемпионов «Тоттенхэм» –
На 18-й минуте на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде выбежала девушка в черном купальнике.
Арбитр Дамир Скомина на несколько десятков секунд приостановил игру, пока стюарды уводили девушку с поля.
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Финал Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» (0:1, первый тайм) был прерван из-за появления на поле страйкера.
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