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Футболисты "Ливерпуля" в шестой раз выиграли Лигу чемпионов, победив "Тоттенхэм"

01.06.2019 23:57 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Футболисты "Ливерпуля" в шестой раз выиграли Лигу чемпионов, победив "Тоттенхэм"
Фото УЕФА

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Ливерпуля" в шестой раз стали победителями Лиги чемпионов, победив в финале лондонский "Тоттенхэм" со счетом 2:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Английский финал на поле мадридского стадиона "Метрополитано" начался с пенальти. В первой же атаке "Ливерпуля" мяч после подачи Садио Мане попал в руку защитника "шпор" Муссы Сиссоко и словенский арбитр Дамир Скомино назначил 11-метровый удар, который четко реализовал лидер атак "Ливерпуля" Мохамед Салах. После этого игра проходила не на самых высоких скоростях и защитные линии пресекали все атакующие вылазки. До перерыва никто из соперников так и не смог добиться успеха. Во втором тайме футболисты "Тоттенхэма" прибавили в движении и создали несколько голевых моментов, но великолепно сыграл бразильский голкипер "Ливерпуля" Алиссон, отразивший пару-тройку очень опасных ударов. Самым активным в составе лондонцев был южнокорейский легионер Сон Хын Мин, а вот вернувшийся в строй после травмы Харри Кейн был почти не заметен. Все вопросы о победителе были сняты на 87-й минуте игры, когда после углового удара мяч прилетел к Дивоку Ориги, который во второй раз поразил ворота Уго Льориса, принеся "Ливерпулю" шестой Кубок чемпионов. Для немецкого наставника ливерпульцев Юргена Клоппа это первый весомый трофей после нескольких неудачных финалов, в том числе и прошлогоднего в чемпионской Лиге.

Для "Тоттенхэма" это был первый в истории решающий поединок чемпионской Лиги, а "Ливерпуль" до этого 5 раз становился победителем главного континентального турнира (1977, 1978, 1981, 1984, 2005). Кроме того, ливерпульцы трижды уступали в финалах.

Лучшим бомбардиром Лиги чемпионов-2018/2019 стал аргентинский форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси, забивший 12 мячей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Ливерпуля" в шестой раз стали победителями Лиги чемпионов, победив в финале лондонский "Тоттенхэм" со счетом 2:0, сообщает...
 
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