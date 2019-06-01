Юрген Клопп: «Вы когда-нибудь видели команду, которая сражается без топлива в баке?»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказался после победы над (2:0) в финале Лиги чемпионов.

«Я очень рад за ребят, всех людей в клубе и свою семью. Они переживали за меня и заслужили этот успех больше, чем кто ни было.

Вы когда-нибудь видели команду, которая сражается без топлива в баке? У нас еще был вратарь, который превращал сложные ситуации в простые.

Это лучший вечер за всю нашу профессиональную карьеру», – заявил Клопп

«Ливерпуль», ты великий. Это шестой кубок ЛЧ, больше только у «Милана» и «Реала»

Клопп выиграл финал. НАКОНЕЦ-ТО!