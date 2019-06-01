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Юрген Клопп: «Вы когда-нибудь видели команду, которая сражается без топлива в баке?»
02.06.2019 01:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказался после победы над
«Я очень рад за ребят, всех людей в клубе и свою семью. Они переживали за меня и заслужили этот успех больше, чем кто ни было.
Вы когда-нибудь видели команду, которая сражается без топлива в баке? У нас еще был вратарь, который превращал сложные ситуации в простые.
Это лучший вечер за всю нашу профессиональную карьеру», – заявил Клопп
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Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказался после победы над «Тоттенхэмом» (2:0) в финале Лиги чемпионов.
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