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Юрген Клопп: «Вы когда-нибудь видели команду, которая сражается без топлива в баке?»

02.06.2019 01:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказался после победы над «Тоттенхэмом» (2:0) в финале Лиги чемпионов.

«Я очень рад за ребят, всех людей в клубе и свою семью. Они переживали за меня и заслужили этот успех больше, чем кто ни было.

Вы когда-нибудь видели команду, которая сражается без топлива в баке? У нас еще был вратарь, который превращал сложные ситуации в простые.

Это лучший вечер за всю нашу профессиональную карьеру», – заявил Клопп

«Ливерпуль», ты великий. Это шестой кубок ЛЧ, больше только у «Милана» и «Реала»

Клопп выиграл финал. НАКОНЕЦ-ТО!


ИГРА: Попробуй пробежать марафон, не вставая с дивана!

Юрген Клопп: «Вы когда-нибудь видели команду, которая сражается без топлива в баке?»

 
 
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Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказался после победы над «Тоттенхэмом» (2:0) в финале Лиги чемпионов.
 
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