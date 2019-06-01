|
Месси стал лучшим бомбардиром ЛЧ, прервав серию из трех побед Роналду
02.06.2019 00:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий «Барселоны»
31-летний аргентинец, забив 12 голов в 10 матчах, обогнал Роберта Левандовского из «Баварии» (8 голов в 8 матчах).
Месси прервал в турнире гегемонию форварда
Португалец шесть раз подряд становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, когда играл за «Реал». В сезоне-2014/15 он разделил это звание с Месси и Неймаром – все забили по 10 голов.
Месси впервые с сезона-2011/12 единолично выиграл снайперскую гонку. Тогда он забил 14 голов, став лучшим в четвертый раз подряд.
По общему числу побед в гонке бомбардиров турнира Роналду впереди – семь против шести.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов-2018/19.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)