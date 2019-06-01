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Месси стал лучшим бомбардиром ЛЧ, прервав серию из трех побед Роналду

02.06.2019 00:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов-2018/19.

31-летний аргентинец, забив 12 голов в 10 матчах, обогнал Роберта Левандовского из «Баварии» (8 голов в 8 матчах).

Месси прервал в турнире гегемонию форварда Криштиану Роналду, выступающего за «Ювентус».

Португалец шесть раз подряд становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, когда играл за «Реал». В сезоне-2014/15 он разделил это звание с Месси и Неймаром – все забили по 10 голов.

Месси впервые с сезона-2011/12 единолично выиграл снайперскую гонку. Тогда он забил 14 голов, став лучшим в четвертый раз подряд.

По общему числу побед в гонке бомбардиров турнира Роналду впереди – семь против шести.


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Месси стал лучшим бомбардиром ЛЧ, прервав серию из трех побед Роналду

 
 
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов-2018/19.
 
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