|
«Ливерпуль» и «Челси» разыграют Суперкубок УЕФА в Стамбуле 14 августа
02.06.2019 00:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче за Суперкубок УЕФА встретятся
«Ливерпуль» выиграл в финале Лиги чемпионов у «Тоттенхэма» (2:0), а
Матч за 44-й Суперкубок УЕФА пройдет 14 августа на «Водафон-Арене» в Стамбуле.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В матче за Суперкубок УЕФА встретятся «Ливерпуль» и «Челси».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)