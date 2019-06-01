«Ливерпуль» и «Челси» разыграют Суперкубок УЕФА в Стамбуле 14 августа

Источник материала: Tribuna.com

В матче за Суперкубок УЕФА встретятся и «Челси».

«Ливерпуль» выиграл в финале Лиги чемпионов у «Тоттенхэма» (2:0), а в финале Лиги Европы победил «Арсенал» (4:1).

Матч за 44-й Суперкубок УЕФА пройдет 14 августа на «Водафон-Арене» в Стамбуле.

Клопп выиграл финал. НАКОНЕЦ-ТО!