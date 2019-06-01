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Ролан Гаррос. Федерер сыграет с Майером, Циципас – с Вавринкой, Надаль – с Лондеро, Нисикори – с Пэром
02.06.2019 09:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В воскресенье в четвертом круге «Ролан Гаррос» Роджер Федерер сыграет с Леонардой Майером, Стефанос Циципас встретится со Стэном Вавринкой, Рафаэль Надаль – с Хуаном Игнасио Лондеро, а Кеи Нисикори – с Бенуа Пэром.
Сетка турнира
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Ролан Гаррос
Париж, Франция
26 мая – 9 июня 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертый круг
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Ролан Гаррос. Федерер сыграет с Майером, Циципас – с Вавринкой, Надаль – с Лондеро, Нисикори – с Пэром
В воскресенье в четвертом круге «Ролан Гаррос» Роджер Федерер сыграет с Леонардой Майером, Стефанос Циципас встретится со Стэном Вавринкой, Рафаэль Надаль – с...
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