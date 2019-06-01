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Ролан Гаррос. Федерер сыграет с Майером, Циципас – с Вавринкой, Надаль – с Лондеро, Нисикори – с Пэром

02.06.2019 09:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В воскресенье в четвертом круге «Ролан Гаррос» Роджер Федерер сыграет с Леонардой Майером, Стефанос Циципас встретится со Стэном Вавринкой, Рафаэль Надаль – с Хуаном Игнасио Лондеро, а Кеи Нисикори – с Бенуа Пэром. 

Сетка турнира здесь.

К сожалению, новые виджеты со статисткой пока не работают в приложениях Tribuna.com.

Ролан Гаррос

Париж, Франция

26 мая – 9 июня 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Леонардо Майер (Аргентина)  Роджер Федерер (Швейцария)
Дата проведения
2 июня, 13.30
Онлайн матча

Стефанос Циципас (Греция)  Стэн Вавринка (Швейцария)
Дата проведения
2 июня, 15.00
Онлайн матча

Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина)  Рафаэль Надаль (Испания)
Дата проведения
2 июня, 15.30
Онлайн матча

Кеи Нисикори (Япония)  Бенуа Пэр (Франция)
Дата проведения
2 июня, 17.00
Онлайн матча

 
 
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В воскресенье в четвертом круге «Ролан Гаррос» Роджер Федерер сыграет с Леонардой Майером, Стефанос Циципас встретится со Стэном Вавринкой, Рафаэль Надаль – с...
 
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