|
Глеб покинул БАТЭ
02.06.2019 11:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник Александр Глеб покинул БАТЭ. Действие контракта с полузащитником прекращено по соглашению сторон, информирует официальный сайт клуба.
В БАТЭ Глеб начал профессиональную карьеру, неоднократно возвращался в борисовский клуб после заграничных этапов карьеры. В составе борисовчан Глеб провел 124 поединка, забил 8 мячей и сделал 18 результативных передач, стал шестикратным чемпионом Беларуси.
Ранее Глеб
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник Александр Глеб покинул БАТЭ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)