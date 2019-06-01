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Глеб покинул БАТЭ

02.06.2019 11:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник Александр Глеб покинул БАТЭ. Действие контракта с полузащитником прекращено по соглашению сторон, информирует официальный сайт клуба.

В БАТЭ Глеб начал профессиональную карьеру, неоднократно возвращался в борисовский клуб после заграничных этапов карьеры. В составе борисовчан Глеб провел 124 поединка, забил 8 мячей и сделал 18 результативных передач, стал шестикратным чемпионом Беларуси.

Ранее Глеб заявил, что этот год станет для него последним в карьере.

 
 
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Полузащитник Александр Глеб покинул БАТЭ.
 
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