Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник Александр Глеб покинул БАТЭ. Действие контракта с полузащитником прекращено по соглашению сторон, информирует официальный сайт клуба.

В БАТЭ Глеб начал профессиональную карьеру, неоднократно возвращался в борисовский клуб после заграничных этапов карьеры. В составе борисовчан Глеб провел 124 поединка, забил 8 мячей и сделал 18 результативных передач, стал шестикратным чемпионом Беларуси.

Ранее Глеб заявил , что этот год станет для него последним в карьере.