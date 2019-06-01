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Неймар об обвинении в изнасиловании: «Это ловушка. Я никогда не стал бы делать подобное»

02.06.2019 12:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар в инстаграме ответил на обвинения в изнасиловании.

Бразилец записал видеообращение и, в частности, показал в соцсетях, что девушка, обвинившая его в изнасиловании, с марта по май отправляла ему интимные фото.

«Отныне я все раскрою: нашу переписку, моменты близости. Такая мера необходима, чтобы доказать, что на самом деле ничего не произошло.

Произошедшее в тот день – отношения между мужчиной и женщиной, то, что происходит во всех парах. На следующий день ничего не случилось, мы продолжили переписываться.  

Меня обвиняют в изнасиловании, это тяжелое слово. Эта ситуация застала меня врасплох. Очень плохо и грустно слышать подобное. Потому что те, кто знают меня, мой характер, понимают, что я никогда не стал бы делать подобное.

Это была ловушка, и я в нее попал. Это станет уроком. Есть люди, которые хотят извлечь свою выгоду и вымогать что-то. Очень грустно и больно. 

Это причиняет боль не только мне, но и всей моей семье. Я получил хорошее воспитание, все это очень печально», – сказал Неймар. 

 
 
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар в инстаграме ответил на обвинения в изнасиловании.
 
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