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Щурко о Европейских играх: «Думаю, будут такие европейские «Дожинки»

02.06.2019 13:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Спортивный журналист Сергей Щурко поделился мнением об Европейских играх в Минске.

«Думаю, будут такие европейские «Дожинки». Наше руководство достаточно грамотное и понимает, что статус Европейских игр намного ниже, чем статус Олимпийских, но если нам их вручили, нужно использовать их по полной ради популяризации Беларуси в глазах самих же белорусов.

Если мы возьмем Олимпийские игры, то на последних мы заняли 40-е место в общекомандном зачете, а на Европейских играх можем претендовать на места в тройке», – полагает Щурко.

 
Теги: Минск
 
 
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Спортивный журналист Сергей Щурко поделился мнением об Европейских играх в Минске.
 
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