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Ван Дейк о «Золотом мяче»: «Месси – лучший в мире. Неважно, играет он в финале ЛЧ или нет»

02.06.2019 13:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мнением о борьбе за «Золотой мяч».

«Думаю, Месси – лучший игрок мира, он заслуживает это [«Золотой мяч»], пока играет.

Я не думаю о «Золотом мяче». Если это каким-то образом произойдет – конечно, я его приму. Но я не думаю, что это возможно.

Он [Месси] все еще лучший в мире. Неважно, играет он в финале Лиги чемпионов или нет», – сказал ван Дейк.

 
 
 
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мнением о борьбе за «Золотой мяч».
 
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