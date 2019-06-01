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Ван Дейк о «Золотом мяче»: «Месси – лучший в мире. Неважно, играет он в финале ЛЧ или нет»
02.06.2019 13:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник
«Думаю, Месси – лучший игрок мира, он заслуживает это [
Я не думаю о «Золотом мяче». Если это каким-то образом произойдет – конечно, я его приму. Но я не думаю, что это возможно.
Он [Месси] все еще лучший в мире. Неважно, играет он в финале Лиги чемпионов или нет», – сказал ван Дейк.
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мнением о борьбе за «Золотой мяч».
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