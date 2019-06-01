Ван Дейк о «Золотом мяче»: «Месси – лучший в мире. Неважно, играет он в финале ЛЧ или нет»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник Вирджил ван Дейк поделился мнением о борьбе за «Золотой мяч».

«Думаю, Месси – лучший игрок мира, он заслуживает это [ «Золотой мяч» ], пока играет.

Я не думаю о «Золотом мяче». Если это каким-то образом произойдет – конечно, я его приму. Но я не думаю, что это возможно.

Он [Месси] все еще лучший в мире. Неважно, играет он в финале Лиги чемпионов или нет», – сказал ван Дейк.