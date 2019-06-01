ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

The Times: «Реал» заплатит за Азара 110 млн евро, еще 15 млн – бонусы

02.06.2019 15:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

«Реал» договорился с «Челси» о трансфере полузащитника Эдена Азара.

Мадридцы заплатят за 28-летнего бельгийца 110 миллионов евро (88,5 млн фунтов), сообщает The Times со ссылкой на авторитетный источник в «Реале» .

Кроме того, «Челси» получит еще до 15 миллионов евро (13,3 млн фунтов) в качестве бонусов в зависимости от выступлений Азара за «Реал».

Соглашение Азара с лондонцами рассчитано до лета 2020 года. Игрок выступал за клуб семь лет.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Реал» договорился с «Челси» о трансфере полузащитника Эдена Азара.
 
Новости дня
Новости спорта
 
ЧЕ-2019. Академическая гребля. Фурман и Янина завоевали золото, Пауков – 3-й
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика