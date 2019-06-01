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The Times: «Реал» заплатит за Азара 110 млн евро, еще 15 млн – бонусы
02.06.2019 15:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Реал» договорился с
Мадридцы заплатят за 28-летнего бельгийца 110 миллионов евро (88,5 млн фунтов), сообщает The Times со ссылкой на авторитетный источник в
Кроме того,
Соглашение Азара с лондонцами рассчитано до лета 2020 года. Игрок выступал за клуб семь лет.
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«Реал» договорился с «Челси» о трансфере полузащитника Эдена Азара.
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