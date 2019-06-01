The Times: «Реал» заплатит за Азара 110 млн евро, еще 15 млн – бонусы

Источник материала: Tribuna.com

«Реал» договорился с о трансфере полузащитника Эдена Азара.

Мадридцы заплатят за 28-летнего бельгийца 110 миллионов евро (88,5 млн фунтов), сообщает The Times со ссылкой на авторитетный источник в .

Кроме того, получит еще до 15 миллионов евро (13,3 млн фунтов) в качестве бонусов в зависимости от выступлений Азара за .

Соглашение Азара с лондонцами рассчитано до лета 2020 года. Игрок выступал за клуб семь лет.