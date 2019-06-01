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«Слуцк» – «Динамо» Брест. Лаптев отличился голом в четвертом матче подряд

02.06.2019 18:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард брестского «Динамо» Денис Лаптев отличился забитым голом в матче девятого тура чемпионата Беларуси против «Слуцка» (1:0, первый тайм).

Таким образом, нападающий забил в четвертом матче подряд. Всего на счету Лаптева стало 5 мячей и одна результативная передача в девяти встречах.

Tribuna.com ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Форвард брестского «Динамо» Денис Лаптев отличился забитым голом в матче девятого тура чемпионата Беларуси против «Слуцка» (1:0, первый тайм).
 
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