Источник материала: Tribuna.com

празднует победу в финале Лиги чемпионов над «Тоттенхэмом» (2:0).

В Ливерпуле идет чемпионский парад команды, которая в шестой раз завоевала трофей.

Автобус «Ливерпуля» следует по улицам города, заполненным болельщиками клуба.

Ван Дейк танцевал, Мане напрягался из-за шампанского, Салаху покрасили волосы в красный. Это чемпионская раздевалка

Я не плачу, я не плачу, я просто смотрю фото «Ливерпуля»

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️



Watch live coverage of our @ChampionsLeague trophy parade around Liverpool