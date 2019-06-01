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Владимир Невинский: «Мироненков прекращает финансирование «Торпедо»? Не знаю, кто распространяет такие слухи»

02.06.2019 18:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер столичного «Торпедо» Владимир Невинский прокомментировал ничью с «Минском» (0:0) в матче 10-го тура чемпионата Беларуси, а также прокомментировал информацию о том, что клуб может получать меньше финансирования.

– Игра тяжелая, напряженная. Понятно, что очки нужны и «Минску», и нам. Из-за этого, конечно, чувствовалось внутреннее напряжение. Может быть, где-то оно сковывало и не давало ребятам проявить все свои лучшие качества. Но моменты были — как у одних, так и у других ворот. И игра могла сложиться по-разному. Получилась безголевая ничья, хотя моменты были и игра до самого последнего мгновения держала в напряжении зрителей. Думаю, им было интересно и результат был непредсказуем.

– Можете как-то прокомментировать то, что Михаил Мироненков прекращает финансирование проекта?

– На официальном сайте клуба информации нет. Кто распространяет такие слухи, не знаю. Моя задача – это спортивная составляющая: готовить команду к следующему матчу. Я занимаюсь своей работой, – сказал Невинский.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер столичного «Торпедо» Владимир Невинский прокомментировал ничью с «Минском» (0:0) в матче 10-го тура чемпионата Беларуси, а также прокомментировал...
 
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