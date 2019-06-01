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Mundo Deportivo: Гризманн и Неймар хотят играть в «Барселоне»
02.06.2019 20:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн и форвард
По информации Mundo Deportivo, француз и бразилец хотят играть в каталонской команде.
Гризманн – важная цель для «Барселоны». В клубе хотят, чтобы он занял место полузащитника Филиппе Коутиньо.
Чемпион мира сожалеет об отказе от перехода в «Барселону» прошлым летом и собирается присоединиться к чемпионам Испании в это межсезонье.
Неймар также жалеет о том, что ушел из «Барселоны». Однако осуществить его трансфер значительно труднее.
Отступные в контракте Гризманна с
У Неймара нет отступных, и «ПСЖ» не собирается его продавать. Если бы у парижан было желание расстаться с бразильцем,
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Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн и форвард «ПСЖ» Неймар намерены перейти в «Барселону».
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