ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ван Дейк, Мане, Месси, Роналду, де Лигт и Моура – в сборной Лиги чемпионов-2018/19

02.06.2019 17:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

УЕФА назвал символическую сборную Лиги чемпионов-2018/19.

В списке из 20 футболистов больше всего представителей «Ливерпуля» (6 игроков), «Аякса» (5) и «Тоттенхэма» (3).

Команда сезона: Алиссон, Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Джорджиньо Вейналдум, Садьо Мане (все – «Ливерпуль»), Маттейс де Лигт, Френки де Йонг, Давид Нерес, Хаким Зиеш, Душан Тадич (все – «Аякс»), Ян Вертонген, Мусса Сиссоко, Лукас Моура (все – «Тоттенхэм»), Кевин де Брюйне, Рахим Стерлинг (оба – «Манчестер Сити»), Марк-Андре тер Стеген, Лионель Месси (оба – «Барселона»), Танги Ндомбеле («Лион») и Криштиану Роналду («Ювентус»).

Вчера в финале турнира в Мадриде «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» (2:0).

«Ливерпуль», ты великий. Это шестой кубок ЛЧ, больше только у «Милана» и «Реала»

Новости дня
Новости спорта
 
The Times: «Реал» заплатит за Азара 110 млн евро, еще 15 млн – бонусы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика