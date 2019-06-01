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Ван Дейк, Мане, Месси, Роналду, де Лигт и Моура – в сборной Лиги чемпионов-2018/19
02.06.2019 17:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
УЕФА назвал символическую сборную Лиги чемпионов-2018/19.
В списке из 20 футболистов больше всего представителей
Команда сезона: Алиссон, Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Джорджиньо Вейналдум, Садьо Мане (все – «Ливерпуль»), Маттейс де Лигт, Френки де Йонг, Давид Нерес, Хаким Зиеш, Душан Тадич (все – «Аякс»), Ян Вертонген, Мусса Сиссоко, Лукас Моура (все – «Тоттенхэм»), Кевин де Брюйне, Рахим Стерлинг (оба – «Манчестер Сити»), Марк-Андре тер Стеген,
Вчера в финале турнира в Мадриде «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» (2:0).
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