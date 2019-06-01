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Федерер о том, что Тима выгнали из пресс-рума ради Серены: «Мне очень понравилось, как он сказал: «Какого черта?». Обожаю его акцент»

02.06.2019 20:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

20-кратный чемпион «Шлемов» Роджер Федерер после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос» прокомментировал вчерашнюю ситуацию в пресс-центре турнира, когда пресс-конференцию Доминика Тима прервали и попросили его переместиться в зал поменьше, чтобы в основном свою провела Серена Уильямс.

«Ну, что-то там случилось, раз дошло до такого. Я не знаю, что именно пошло не так, но просто так бы так не сделали. По-моему, игрок, который по-прежнему в турнире, всегда в приоритете по сравнению с тем, кто уже проиграл. По крайней мере, мне так кажется. Если бы я сегодня проиграл, я бы пропустил Майера вперед или дал ему выбрать, хочет ли он пойти к прессе первым или нет. Потому что победителю играть в следующем круге, а проигравшему – неизвестно когда. На мой взгляд, логика такая.

Вчера, очевидно, произошло какое-то недоразумение. Возможно, организаторам стоило оставить Серену в раздевалке подольше, а не вести в пресс-центр. Я не знаю, что там произошло. Я понимаю, что Доминик был недоволен: как он должен был понять, с какой стати его выгоняют? При этом не думаю, что он злится на Серену или еще кого. Просто вышло неловко, но, по-моему, это скорее смешно – мы как раз только что шутили про это. Поэтому-то я и знаю про это – мы в раздевалке это сейчас обсуждали. Но мне понятно, что в тот момент ему было несмешно. Мне очень понравилось, как он это сказал: «Какого черта? Это бред какой-то». Обожаю его акцент. Не только когда он по-английски говорит; когда по-немецки – тоже. Я ему говорил».

Прошлогодний финалист «Ролан Гаррос» Тим, добавим, остался под впечатлением, что его выгнали из пресс-рума по желанию Уильямс. В интервью Eurosport он сказал, что это говорит о «дурном характере» 23-кратной чемпионки «Шлемов» и что Федерер или Рафаэль Надаль так бы себя не повели. Вчера при этом не раз сообщалось, что освободить для Уильямс большой зал решили организаторы, а она была готова пойти и в зал №2.

 
 
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20-кратный чемпион «Шлемов» Роджер Федерер после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос» прокомментировал вчерашнюю ситуацию в пресс-центре турнира, когда...
 
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